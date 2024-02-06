Педріньо повертається в «Шахтар»

Як повідомляє пресслужба донецького клубу нова угода з футболістом розрахована на 5 років, до 30 червня 2029 року.



Педріньйо став гравцем «Шахтаря» влітку 2021 року, перейшовши з «Бенфіки». У сезоні-2021/22 за «оранжево-чорних» провів 19 матчів, забив 4 голи. У складі нашої команди також виграв Суперкубок України. Після початку війни виступав 3 сезони за «Атлетіко Мінейро», зігравши 43 матчі.



Очікується, що Педріньйо приєднається до команди в липні 2024 року.



Досьє



Педро Вітор Делміно да Сілва (Педріньйо)



Народився 13 квітня 1998 року в Масейо (Алагоас, Бразилія)

Зріст: 172 см

Амплуа: правий вінгер



Виступав за «Атлетіко Мінейро», «Корінтіанс», «Бенфіку».



У 2017, 2018 і 2019 роках Педріньйо вигравав із «Корінтіансом» Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).



Чемпіон Бразилії – 2017.



Виступав за олімпійську збірну країни.