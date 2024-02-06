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Педріньо повертається в «Шахтар»
ФК «Шахтар» підписав новий контракт із 25-річним бразильським півзахисником.
Як повідомляє пресслужба донецького клубу нова угода з футболістом розрахована на 5 років, до 30 червня 2029 року.
Педріньйо став гравцем «Шахтаря» влітку 2021 року, перейшовши з «Бенфіки». У сезоні-2021/22 за «оранжево-чорних» провів 19 матчів, забив 4 голи. У складі нашої команди також виграв Суперкубок України. Після початку війни виступав 3 сезони за «Атлетіко Мінейро», зігравши 43 матчі.
Очікується, що Педріньйо приєднається до команди в липні 2024 року.
Досьє
Педро Вітор Делміно да Сілва (Педріньйо)
Народився 13 квітня 1998 року в Масейо (Алагоас, Бразилія)
Зріст: 172 см
Амплуа: правий вінгер
Виступав за «Атлетіко Мінейро», «Корінтіанс», «Бенфіку».
У 2017, 2018 і 2019 роках Педріньйо вигравав із «Корінтіансом» Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).
Чемпіон Бразилії – 2017.
Виступав за олімпійську збірну країни.
Педріньйо став гравцем «Шахтаря» влітку 2021 року, перейшовши з «Бенфіки». У сезоні-2021/22 за «оранжево-чорних» провів 19 матчів, забив 4 голи. У складі нашої команди також виграв Суперкубок України. Після початку війни виступав 3 сезони за «Атлетіко Мінейро», зігравши 43 матчі.
Очікується, що Педріньйо приєднається до команди в липні 2024 року.
Досьє
Педро Вітор Делміно да Сілва (Педріньйо)
Народився 13 квітня 1998 року в Масейо (Алагоас, Бразилія)
Зріст: 172 см
Амплуа: правий вінгер
Виступав за «Атлетіко Мінейро», «Корінтіанс», «Бенфіку».
У 2017, 2018 і 2019 роках Педріньйо вигравав із «Корінтіансом» Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).
Чемпіон Бразилії – 2017.
Виступав за олімпійську збірну країни.
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