За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470 особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,

танків ‒ 6372 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,

артилерійських систем – 9387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засоби ППО ‒ 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

крилаті ракети ‒ 1849 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).