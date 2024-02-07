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  • За добу захисники України знищили 890 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:07, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470  особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,
  • танків  ‒ 6372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9387 (+20) од,
  • РСЗВ – 980 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
Росія за добу втратила майже 900 військових.
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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