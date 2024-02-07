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За добу захисники України знищили 890 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470 особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,
- танків ‒ 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
- артилерійських систем – 9387 (+20) од,
- РСЗВ – 980 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
Дані уточнюються.
Фото: Генштаб
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