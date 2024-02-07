На Донеччині за добу окупанти обстріляли три райони: поранено жінку, пошкоджено будинки

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.



Краматорський район. Лиманська громада зазнала 27 обстрілів — без руйнувань. Під вогнем — околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.



За добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей.