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  • На Донеччині за добу окупанти обстріляли три райони: поранено жінку, пошкоджено будинки
Ольга Романова
редактор
11:16, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти обстріляли три райони: поранено жінку, пошкоджено будинки

На Донеччині за добу окупанти обстріляли три райони: поранено жінку, пошкоджено будинки

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 27 обстрілів — без руйнувань. Під вогнем — околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.

За добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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