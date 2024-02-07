11:16, Сьогодні
На Донеччині за добу окупанти обстріляли три райони: поранено жінку, пошкоджено будинки
Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.
Краматорський район. Лиманська громада зазнала 27 обстрілів — без руйнувань. Під вогнем — околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.
За добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
21:53
Вчора
ТОП новини
Оголошення
12:24, 25 січня
13
live comments feed...