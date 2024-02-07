Рус
  • Головна
  • Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
12:49, Сьогодні
Надійне джерело

Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відставку Лапутіної проголосували 302 народних депутати.

"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства", - додав Железяк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #Лапутіна #відставка
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...