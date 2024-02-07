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Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів України Юлію Лапутіну. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За відставку Лапутіної проголосували 302 народних депутати. "Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства", - додав Железяк.

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