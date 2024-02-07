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Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів
Верховна Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відставку Лапутіної проголосували 302 народних депутати.
"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства", - додав Железяк.
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