Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

За проголосували 243 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. "Слуги народу" дали лише 178 голосів.

Основні моменти нового законопроекту:

* Запровадження звання "рекрут" для осіб, призваних за мобілізацією на час підготовки у навчальних військових частинах.

* Скасування поняття "обмежено придатний" і визначення осіб як придатних, непридатних чи тимчасово не придатних з переоглядом через 6-12 місяців.

* Покладання на місцеві органи влади функцій, які вони не можуть виконувати, що може спричинити проблеми у проведенні мобілізації.

* Скорочення та уточнення переліку санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного.

* Обмеження права на консульську допомогу за кордоном лише за наявності військово-облікового документу.

* Обов'язкове створення громадянами електронного кабінету та оновлення в ньому військово-облікових даних. Туди ж передбачена можливість надсилання вимоги про явку в ТЦК.

* Громадяни України, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої контактні дані та інші військово-облікові дані протягом 60 днів. Це може створити проблеми для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки непросто довести факт уточнення даних у таких випадках.





