У Донецькій області окупанти за два роки знищили або пошкодили понад 100 тисяч будинків

З моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Донеччині було зруйновано та пошкоджено понад 100 тисяч будівель.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін у прямому ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“116 тисяч пошкодженого та зруйнованого житла в Донецькій області за два роки. 353 школи, 301 садочок та 286 лікарень, – це все ворог знищив майже за 2 роки. Міста Мар'їнка, Вугледар, Бахмут Авдіївка, – їх немає, майже повністю. Місто Лиман зруйноване на 80%. Селище Очеретине теж зруйновано майже на 80%, і люди там залишаються. Кожного дня і органи влади, і поліція, волонтери доставляють у ці міста гуманітарну допомогу, медикаменти, дрова, щоб наших людей підтримати”, – розповів він.

Голова ВЦА нагадав, що наразі в Донецькій області працюють 284 котельні та 186 пунктів незламності. Проте 74 населенні пункти на лінії фронту залишаються без світла, води та газу, через постійні обстріли ремонтні бригади не можуть, туди дістатися.

Анастасія Пугачук