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  • Обережно російське ІПсО: окупанти поширюють відеофейк про «розстріл» українцями воїна ЗСУ
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
17:19, Сьогодні
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Обережно російське ІПсО: окупанти поширюють відеофейк про «розстріл» українцями воїна ЗСУ

Обережно російське ІПсО: окупанти поширюють відеофейк про «розстріл» українцями воїна ЗСУ

Ворожі TG-канали поширюють відео, на якому невідома особа у формі ЗСУ нібито розстрілює військовослужбовця за начебто відмову брати участь у штурмових діях.

Як зазначають пропагандисти, учасником «розстрілу» буцімто є військовослужбовець 425 ОШБ «Скала» ГУР МО України, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Верифікувавши інформацію разом зі СтратКомом ЗСУ та іншими профільними структурами МО та ЗС України, Центр повідомляє – поширюваний рашистами відеозапис є фейковим. На ньому неможливо ідентифікувати дійових осіб та місцевість, а також визначити національну приналежність учасників. Окрім того, 425 ОШБ «Скала» знаходиться у складі Сухопутних військ ЗСУ, а не ГУР МО, як намагаються представити пропагандисти. Це є звичайною маніпуляцією.

Враховуючи всі вищеописані ознаки й те, що відео поширюють саме ворожі ресурси, Центр повідомляє, що, ймовірно, ролик було знято ворогом у рамках ІПсО з  метою дискредитації Збройних Сил України.

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#фейк #відео #пропаганда #росія
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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