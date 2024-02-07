Обережно російське ІПсО: окупанти поширюють відеофейк про «розстріл» українцями воїна ЗСУ

Ворожі TG-канали поширюють відео, на якому невідома особа у формі ЗСУ нібито розстрілює військовослужбовця за начебто відмову брати участь у штурмових діях.



Як зазначають пропагандисти, учасником «розстрілу» буцімто є військовослужбовець 425 ОШБ «Скала» ГУР МО України, повідомляє Центр протидії дезінформації.



Верифікувавши інформацію разом зі СтратКомом ЗСУ та іншими профільними структурами МО та ЗС України, Центр повідомляє – поширюваний рашистами відеозапис є фейковим. На ньому неможливо ідентифікувати дійових осіб та місцевість, а також визначити національну приналежність учасників. Окрім того, 425 ОШБ «Скала» знаходиться у складі Сухопутних військ ЗСУ, а не ГУР МО, як намагаються представити пропагандисти. Це є звичайною маніпуляцією.



Враховуючи всі вищеописані ознаки й те, що відео поширюють саме ворожі ресурси, Центр повідомляє, що, ймовірно, ролик було знято ворогом у рамках ІПсО з метою дискредитації Збройних Сил України.