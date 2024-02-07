Українські захисники знищили взвод окупантів в районі Бахмута

Ворожа піхота чисельністю в 20 осіб сховалися в приватних будинках на околиці села Іванівське поблизу Бахмута, а згодом там була знищена.

За даними Телеграм-каналу "Бахмутський демон", окупанти були швидко виявлені та вбиті, тільки двом російським бійцям вдалося втекти.

“Був орчий забіг. Взвод забіг на околицю Іванівського і заникався, але одна американська штука його там і викурила, двоє зникли тільки”, — написав боєць ЗСУ.

За даними Генеральний штаб ЗСУ на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

Анастасія Пугачук





