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Українські захисники знищили взвод окупантів в районі Бахмута
Ворожа піхота чисельністю в 20 осіб сховалися в приватних будинках на околиці села Іванівське поблизу Бахмута, а згодом там була знищена.
За даними Телеграм-каналу "Бахмутський демон", окупанти були швидко виявлені та вбиті, тільки двом російським бійцям вдалося втекти.
“Був орчий забіг. Взвод забіг на околицю Іванівського і заникався, але одна американська штука його там і викурила, двоє зникли тільки”, — написав боєць ЗСУ.
За даними Генеральний штаб ЗСУ на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
Анастасія Пугачук
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