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За добу захисники України знищили 910 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 392 380 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 392380 (+910) осіб
- танків - 6383 (+11)
- бойових броньованих машин -11899 (+20)
- артилерійських систем - 9411 (+24)
- РСЗВ - 980 (+0)
- засоби ППО - 666 (+1)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14)
- крилаті ракети - 1880 (+31)
- кораблі / катери - 24 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27)
- спеціальна техніка - 1505 (+8).
Дані уточнюються.
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