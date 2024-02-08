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За добу захисники України знищили 910 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 392 380 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 392380 (+910) осіб

танків - 6383 (+11)

бойових броньованих машин -11899 (+20)

артилерійських систем - 9411 (+24)

РСЗВ - 980 (+0)

засоби ППО - 666 (+1)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 325 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14)

крилаті ракети - 1880 (+31)

кораблі / катери - 24 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27)

спеціальна техніка - 1505 (+8). Дані уточнюються.

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Роман Лазоренко Головний редактор сайту