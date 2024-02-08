Окупанти вночі обстріляли Селидове на Донеччині: загинула людина, семеро поранено, пошкоджено заклади освіти, будинки, - ФОТО

Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок обстрілів Селидового вночі 8 лютого.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Серед поранених — дитина 2017 року народження.





Росіяни сім разів обстріляли місто — пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів.





Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо.