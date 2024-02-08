Рус
  • Головна
  • Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт "Алігатор"
Ольга Романова
редактор
12:43, Сьогодні

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт "Алігатор"

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт "Алігатор"

Під Авдіївкою знищили російський вертоліт "Алігатор".

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Авдіївка #оборона #окупанти #вертоліт #Алігатор
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...