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Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт "Алігатор"
Під Авдіївкою знищили російський вертоліт "Алігатор".
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.
Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.
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