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  • На окупованій Луганщині пʼяний російський солдат розстріляв трьох свої поплічників
Ольга Романова
редактор
13:56, Сьогодні
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На окупованій Луганщині пʼяний російський солдат розстріляв трьох свої поплічників

На окупованій Луганщині пʼяний російський солдат розстріляв трьох свої поплічників

Через відсутність дисципліни в лавах ЗС РФ чергова п’янка російських загарбників закінчилася розстрілом її учасників.

Про це розповіли в Telegram-каналі Astra, повідомляє NV.

Як повідомляється, у районі тимчасово підконтрольного РФ села Курячівка Луганської області один з окупантів розстріляв з автомата трьох своїх товаришів по службі, двоє з яких померли на місці, а ще одного було госпіталізовано.

«Було знайдено розстріляних військовослужбовців в/ч 36994 — 33-річного Ріната Халілова і 43-річного Павла Ляшенка. Ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов (на фото) потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітини», — йдеться у повідомленні.

t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress

За словами росіянина, що вижив, коли вони близько третьої години ночі розпивали у полі алкоголь, у якийсь момент виникла сварка, під час якої 48-річний Олександр Стеблін відкрив вогонь по своїх товаришах по чарці.

Стрільця зрештою вдалося скрутити і затримати.

Водночас, чим саме такого вразливого воєнного злочинця образили його поплічники, не уточнюється.

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#Луганщина #окупанти #розстріл
Ольга Романова
редактор
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