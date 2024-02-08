Бутусов: Авдіівка місто руїн та база Да Вінчі, - ВІДЕО

Українські воїни обороняють Авдіівку, щоб Росія не зробила таке з Киівом, Дніпром, Львовом, Ужгородом, Одесою.

Пише в анотації до свого сюжету з Авдіївки відомий журналіст Юрій Бутусов

Подивіться, як виглядає геноцид українців у Авдіївці, на яку лише за один місяць Росія скинула понад 600 авіабомб та випустила тисячі снарядів.