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Бутусов: Авдіівка місто руїн та база Да Вінчі, - ВІДЕО
Українські воїни обороняють Авдіівку, щоб Росія не зробила таке з Киівом, Дніпром, Львовом, Ужгородом, Одесою.
Пише в анотації до свого сюжету з Авдіївки відомий журналіст Юрій Бутусов
Подивіться, як виглядає геноцид українців у Авдіївці, на яку лише за один місяць Росія скинула понад 600 авіабомб та випустила тисячі снарядів.
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