Starlink дав доступ до користування Інтернетом частині окупованого Донбасу

Американська компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України як ті, які мають доступ до покриття супутникового Інтернету Starlink.

На мапі на сайті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області позначені як "список очікування". Так само позначена вільна територія України, повідомляє Lb.ua.

Фото: скріншот

При цьому в інших захоплених ворогом населених пунктах Луганської області включно з самим Луганськом доступу, згідно з мапою, немає.

На спробу замовити "старлінк" у Сєвєродонецьк сайт пропонує стандартний тариф і вартість обладнання. До прикладу, якщо намагатися замовити в Луганськ, сайт повідомляє про недоступність у цьому регіоні.

Крим, окупована частина Донецької області і частина окупованої Луганської не "світяться" як ті, що мають доступ. Доступу не має і Росія.

Доступ до сервісу на окупованій території означає, що цей Інтернет зможе використати російська армія.