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  • Зеленський звільнив Залужного та призначив Сирського новим головкомом ЗСУ
Роман Лазоренко
головний редактор
18:39, Сьогодні
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Зеленський звільнив Залужного та призначив Сирського новим головкомом ЗСУ

Зеленський звільнив Залужного та призначив Сирського новим головкомом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив зі свого поста головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та призначив новим головкомом генерал-полковника Олександра Сирського.

Про це голова держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.

Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.

Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - заявив президент.

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#Зеленський #Залужний #ЗСУ #Сирський
Роман Лазоренко
головний редактор
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