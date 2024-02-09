Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО

Ще 100 українців удома, в Україні. Серед них — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!", – ідеться у повідомленні.