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Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО
Ще 100 українців удома, в Україні. Серед них — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!", – ідеться у повідомленні.
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