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  • Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
08:02, Сьогодні
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Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО

Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО

Ще 100 українців удома, в Україні. Серед них — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна повернула 100 військових з російського полону: більшість з них захисники Маріуполя, - ФОТО, фото-1

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!", – ідеться у повідомленні.

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#Україна #росія #війна #полонені #обмін #Маріуполь
Ольга Романова
редактор
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