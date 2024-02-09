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За добу захисники України знищили 910 російських окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 осіб особового складу своєї армії.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,
- танків ‒ 6385 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
- артилерійських систем – 9435 (+24) од,
- РСЗВ – 981 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).
Росія втратила майже 1000 військвих за добу
Фото: Генштаб
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