10:28, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, пошкоджено заклад освіти, готель
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 71 особу, у тому числі 4 дитини.
Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.
Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
«Мати вбили. Нас тягнули волоком по вулиці»: історії людей з окупованих околиць Авдіївки, якії евакуювали «Білі янголи», - ВІДЕО
Оголошення
16:29, Вчора
4
16:20, Вчора
20:34, 31 січня
08:21, 6 лютого
live comments feed...