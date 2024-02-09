На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, пошкоджено заклад освіти, готель

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 71 особу, у тому числі 4 дитини.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.



