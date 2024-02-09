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  • На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, пошкоджено заклад освіти, готель
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, пошкоджено заклад освіти, готель

На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: загинула людина, пошкоджено заклад освіти, готель

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 71 особу, у тому числі 4 дитини.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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