У Києві відкрилася виставка митця з Бахмута, - ФОТО

У залі “Хлібня” Національного заповідника “Софія Київська” в Києві розпочала роботу виставка митця з Бахмута Дмитра Денисенка.



Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму сайті.

Експозиція являє собою колекцію робіт “Різьбленки”, виконаних унікальною технікою прорізного різьблення на шкарлупі страусиних яєць. Вона доповнюється графічними роботами митця, які зображають біблійні мотиви Скорботного шляху Ісуса Христа, відомого як "VIA DOLOROSA".

Експонати на виставці “Скорботний шлях Бахмута”

Ці роботи вдалося врятувати та вивезти з-під ворожих обстрілів з Бахмута. “Болить серце за місто, за бахмутян, за нашу Україну. Боляче й від несправедливості часу, у якому ми зараз живемо. Я низько вклоняюся мешканцям Бахмута, які несуть віру у своє місто і проголошують на всіх майданчиках, що місто живе, попри те, що його зруйнували фактично вщент”, - сказала під час відкриття виставки Генеральна директорка національного заповідника “Софія Київська” Неля Куковальська.

Т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив: “Стоячи поряд із цими чудовими творами, ми можемо відчути зв’язок із чимось давнім, споконвічним, глибоко духовним. Це вкотре доводить, що ми маємо докласти всіх зусиль, аби зберегти наші мистецькі практики”.

Виставка “Скорботний шлях Бахмута” триватиме до 11 травня 2024 року.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення Дмитро викладав образотворче мистецтво, писанкарствоо та гончарство. Його роботи здобули широке визнання в Україні та брали участь у численних виставках. З початком війни Дмитро, незважаючи на небезпеку, не покинув рідне місто. Він залишився, щоб допомагати Бахмуту та його жителям. Однак, коли ситуація загострилася, Дмитро був змушений евакуюватися до Краматорська разом зі своєю літньою мамою.

Антоніна Тонконог