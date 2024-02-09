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  • Російський гауляйтер "ДНР" заявив, що окупантам вигідніше возити на Донбас вугілля з Кузбасу, чим добувати місцевий
Ольга Романова
редактор
13:34, Сьогодні

Російський гауляйтер "ДНР" заявив, що окупантам вигідніше возити на Донбас вугілля з Кузбасу, чим добувати місцевий

Російський гауляйтер "ДНР" заявив, що окупантам вигідніше возити на Донбас вугілля з Кузбасу, чим добувати місцевий

Возити якісне коксівне вугілля з Кузбасу вигідніше на окупований Донбас, ніж добувати місцеве.

Про це заявив так званий "віце-прем'єр ДНР" Владіслав Васильєв.

"Собівартість видобутку вугілля на Донбасі вища, ніж у Кузбасі. Тут і менші пласти і глибина залягання інша. Повинно залишитися те, що ефективно. Але це не означає, що всі шахти на Донбасі закриються – є серед них і цінні", – зазначив він.

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#Донбас #Кузбас #ДНР #вугілля #Васильєв
Ольга Романова
редактор
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