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Російський гауляйтер "ДНР" заявив, що окупантам вигідніше возити на Донбас вугілля з Кузбасу, чим добувати місцевий
Возити якісне коксівне вугілля з Кузбасу вигідніше на окупований Донбас, ніж добувати місцеве.
Про це заявив так званий "віце-прем'єр ДНР" Владіслав Васильєв.
"Собівартість видобутку вугілля на Донбасі вища, ніж у Кузбасі. Тут і менші пласти і глибина залягання інша. Повинно залишитися те, що ефективно. Але це не означає, що всі шахти на Донбасі закриються – є серед них і цінні", – зазначив він.
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