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На окупованій Донеччині зіткнулися дві вантажівки: постраждала людина, - ФОТО
Вчора ввечері, 8 лютого, в Новоазовському районі окупованої Донеччини неподалік села Бердянське сталося зіткнення 2 вантажних автомобілів, внаслідок чого виявився заблокований один із водіїв.
За повідомляють місцеві інформ-ресурси за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту співробітники "МНС" деблокували постраждалого чоловіка 1972 року народження, водія госпіталізовано.
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