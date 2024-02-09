На окупованій Донеччині зіткнулися дві вантажівки: постраждала людина, - ФОТО

Вчора ввечері, 8 лютого, в Новоазовському районі окупованої Донеччини неподалік села Бердянське сталося зіткнення 2 вантажних автомобілів, внаслідок чого виявився заблокований один із водіїв. За повідомляють місцеві інформ-ресурси за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту співробітники "МНС" деблокували постраждалого чоловіка 1972 року народження, водія госпіталізовано.

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Ольга Романова редактор