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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 394 тисяч окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 980 російських окупантів. Загалом, бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 складають близько 394 270 військових рф.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,
- танків ‒ 6394 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,
- артилерійських систем – 9459 (+24) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)
Дані уточнюються.
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