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  • Через російські обстріли на Донеччині була знеструмлена шахта
Ольга Романова
редактор
12:41, Сьогодні
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Через російські обстріли на Донеччині була знеструмлена шахта

Через російські обстріли на Донеччині була знеструмлена шахта

Через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалась шахта, на той момент під землею залишалися працівники. 

Про це повідомили у Міненерго.

"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", – ідеться у повідомленні.

Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.

Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

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#Донеччина #обстріли #шахта #знеструмлення
Ольга Романова
редактор
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