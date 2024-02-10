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Через російські обстріли на Донеччині була знеструмлена шахта
Через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалась шахта, на той момент під землею залишалися працівники.
Про це повідомили у Міненерго.
"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", – ідеться у повідомленні.
Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.
Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.
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