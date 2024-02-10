19:24, Сьогодні
Обережно: в інтернеті зʼявилися фейкові сайти, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним
В інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним, колишнім Головкомом ЗСУ. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.
Центр протидії дезінформації наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.
Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.
Застерігаємо від реєстрації на цих ресурсах і просимо довіряти лише верифікованим джерелам.
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