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  • Обережно: в інтернеті зʼявилися фейкові сайти, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
19:24, Сьогодні

Обережно: в інтернеті зʼявилися фейкові сайти, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним

В інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з Валерієм  Залужним, колишнім Головкомом ЗСУ. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

Центр протидії дезінформації наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.

Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.

Обережно: в інтернеті зʼявилися фейкові сайти, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним, фото-1



Застерігаємо від реєстрації на цих ресурсах і просимо довіряти лише верифікованим джерелам.

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#Залужний #сайти #фейк
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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