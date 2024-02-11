Зеленський змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також, президент оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Відповідні укази від 11 лютого 2024 року з'явилися на сайті президента України, інформує Lb.ua.

"Призначити генерал-лейтенанта ПАВЛЮКА Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", – ідеться в указі.

Напередодні кабмін звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу.

Також з'явилися укази щодо звільнення Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

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Олександр Павлюк

У 2010—2015 роках став командиром 24 окремої механізованої бригади (м. Яворів Львівської області). З березня 2014 був залучений до відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Під його командуванням бригада брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей. У червні 2014 року окремі підрозділи 24 бригади разом з 95, 79 та 72 бригадами ЗСУ взяли участь у захопленні та утриманні 240-кілометрової ділянки українського кордону (Амвросіївка-Ізварине). 11 липня 2014 року бригада понесла важкі втрати в результаті ракетної атаки російських військ під Зеленопіллям. 6-7 серпня частини бригади, що утримували ввірені рубежі поблизу Должанського та на інших ділянках південної оперативної зони, взяли участь у так званому «Ізваринському прориві» — виведенні українських підрозділів із часткового напівоточення вздовж україно-російського кордону. Завдяки вмілим та рішучим діям особового складу вихід відбувся у визначені терміни, з мінімальними втратами. Після відновлення сил та доукомплектування бригада під командуванням Олександра Павлюка повернулася до виконання завдань за призначенням на сході України.

У лютому 2015 року полковник Олександр Павлюк поступив на навчання в Національний університет оборони ім. І.Черняхівського, передавши командування бригадою своєму наступнику, полковнику Шевченку Анатолію Михайловичу.

У березні 2017 року, закінчивши навчання стратегічного рівня, став командувачем військ Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Влітку 2020 року був призначений начальником підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

У 2019 отримав ступінь кандидата військових наук в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2021 рік – магістр публічного управління та адміністрування).

28 липня 2021 року призначений командувачем Операції об'єднаних сил.

Наприкінці січня 2022 року генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю британській газеті The Times назвав величезною помилкою відмову України від ядерного озброєння в 1994 році. Як досвідчений бойовий командир, він точно передбачив орієнтовну дату повномасштабного нападу військ РФ на суверенну Україну і встиг підготувати підпорядковані підрозділи до ефективного спротиву.

Перебуваючи на посаді командувача ООС, він керував обороною населених пунктів на сході України. Ведучи тяжкі бої з переважаючими силами противника, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Місто Маріуполь, заблоковане військами РФ, продовжувало оборонятися, незважаючи на артилерійські обстріли, ракетні удари та авіаційні бомбардування російських окупантів по мирних мешканцях цього українського міста.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС, і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

21 травня 2022 року знятий з посади голови Київської ОВА.

14 лютого 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначений першим заступником міністра оборони України.

6 березня 2023 року Указом Президента № 129 введений до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.