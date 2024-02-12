Ситуація на фронті на ранок 12 лютого: протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень

Розпочалася 719 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.