10:14, Сьогодні
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 396 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 395990 (+790) осіб
- танків - 6416 (+10)
- бойових броньованих машин - 11977 (+21)
- артилерійських систем - 9481 (+6)
- РСЗВ - 981 (+0)
- засоби ППО - 666 (+0)
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45)
- крилаті ракети - 1882 (+1)
- кораблі / катери - 24 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7)
- спеціальна техніка - 1514 (+1).
Дані уточнюються.
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