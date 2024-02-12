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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:14, Сьогодні

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 396 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 396 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 395990 (+790) осіб
  • танків - 6416 (+10)
  • бойових броньованих машин - 11977 (+21)
  • артилерійських систем - 9481 (+6) 
  • РСЗВ - 981 (+0)
  • засоби ППО - 666 (+0)
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45)
  • крилаті ракети - 1882 (+1)
  • кораблі / катери - 24 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7)
  • спеціальна техніка - 1514 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 396 тисяч окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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