На Донеччині окупанти зібрали "царь-потяг" із близько 2100 вагонів

Російські окупанти зібрали на Донеччині поїзд із близько 2100 вагонів.

Про це повідомляє аналітична група DeepState.

Його довжина - 30 км. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи.

У DeepState зазначили, що зведення цієї "вагонної багатоніжки" почалось у липні 2023 року.

Фото: DeepState

"Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій. Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла — перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", - вважають аналітики.