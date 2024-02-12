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Окупанти обстріляли ракетами С-300 Селидове на Донеччині: поранено жінку та двох дітей, - ФОТО
Російські війська вночі обстріляли Селидове на Донеччині - вдарили по місту ракетами С-300, внаслідок чого поранено жінку та двох дітей.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
"Близько 00:30 росіяни вдарили по приватному сектору трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 та 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередачі.
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