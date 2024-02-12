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Автобус «Донецьк-Москва» перевернувся в росії: постраждало шестеро людей, - ФОТО
Мікроавтобус «Донецьк-Москва», не помітив лінію електропередач та перевернувся у Новоусманському районі Воронезької області в ніч на 12 лютого.
Про це повідомили окупаційні ресурси.
За їхніми даними, в автобусі знаходилось 40 пасажирів та 2 водії. При цьому постраждало 6 людей, перша допомога їм була надана на місці.
За однією з версій, ДТП сталася через погодні умови: 54-річний водій автобусу не розрахував швидкість та в результаті наїхав на опору.
Обставини досі уточнюються.
Світлана Пуляхіна
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