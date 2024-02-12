Україна кинула на порятунок Авдіївки одну з найкращих своїх бригад, - Forbes

Україна укріплює Авдіївку на фоні спроб Росії захопити місто.

Як пише Forbes, є вагомі підстави вважати, що на порятунок Авдіївки могли відправити одну з найкращих бригад української армії - 3-тю десантно-штурмову бригаду.

"Це єдина українська сухопутна бойова бригада, про яку ми точно знаємо, що станом на минулий тиждень вона перебувала в резерві на сході України", - пише видання.

Водночас, як пише Forbes, те, що українці укріплять Авдіївку, не було заздалегідь вирішеним питанням. Очевидно, вирішивши залишитися і боротися, українські війська беруть на себе величезний ризик.

Наразі російські окупанти після чотирьох місяців боїв прорвали оборону Авдіївки і наблизилися впритул до головної дороги, якою український гарнізон, зосереджений на 110-й механізованій бригаді, отримує постачання в місто.

"На той момент у [командувача угруповання "Таврія" Олександра] Тарнавського було два варіанти. Відвести вцілілі частини 110-ї бригади з відкритої східної частини міста і закріпити українську лінію в центрі Авдіївки або відразу за містом, на заході. Або - посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити набагато більші російські сили від ліній постачання гарнізону", - пише видання.

Однак цілком можливо, зазначають у Forbes, що остаточне рішення приймав не Тарнавський