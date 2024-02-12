Мобілізація в рф: зеки, боржники, мігранти. Патріоти закінчились

За останні пару місяців якось поза увагою ЗМІ та соціальних мереж залишилася мобілізація у країні-агресорі росії. Хто поповнить «м’ясні запаси» «непереможної армії» у цьому році? Патріоти кремля? Зеки? Заробітчани?

Ну, з «патріотами кремля» на росії, на наше щастя, є величезні проблеми. Навіть дурних вже практично не залишилося. Більшість або знищена, а ті, хто дивом залишився живим, змінив своє ставлення до «побєдоносной маленькой СВО» і вже втік з фронту, або за будь яку ціну намагається це зробити, пише політолог Юрій Федоренко у своєму блозі на Цензор.нет.

Зеки? Ну от з чим, а із зеками на росії все гаразд. На момент повномасштабного вторгнення у російських в'язницях налічувалося 420 тисяч осіб. Майже за два роки війни кількість зеків скоротилася на третину. Але, враховуючи масові «посадки» останнього часу, цей ресурс практично невичерпний. Кругообіг «м'яса» у природі: з 350 зеків, які «пішли воювати» за амністію та змогли повернутися з фронту 150 вже відразу знову сіли за вчинені нові злочини. І це реальний приклад з іванівської губернії сучасної росії…

Судові боржники, люди, які стоять на обліку наркологічних та психдиспансерах. В першу чергу з «глибинки». Москва-пітер – абсолютна випадковість не більше статистичної похибки. «Глибинка» є і основним донором «жебраків», які спокусившись яскравою пропагандою про «огромные деньги и всепрощение» йдуть у військо від розпачу. Потім як у дурному анекдоті про «і з грошима …. і хлопці повиздихали …,». Враховуючи те, що «жебракує» переважна більшість мешканців «за МКАДом» - це теж значний ресурс для кремлівського павука.

Але й цього путіну замало. Облави на мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік, відбуваються по всій росії. І тут – халепа… Мігранта, який отримав громадянство росії неможливо мобілізувати після досягнення ним віку у 30 років. Тому й ховаються по підвалах молодики з характерними рисами обличчя. А «стукнуло» 30 – бігом отримав російське громадянство, і все!

Та не довго грала така музика для вихідців з багатодітної сім’ї колишніх республік. Депутати державної думи підготували поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідний документ 1 лютого було опубліковано на сайті нижньої палати російського парламенту.

Нова редакція закону підвищить призовний вік чоловіків, отримавших громадянство рф до 50 років. За інформацією МВС росії, радісними власниками курки-мутанта на обкладинці паспорту у період із січня до жовтня 2023 року стали понад 318 тис. іноземців, основну частину яких становлять вихідці з Таджикистану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Узбекистану та Азербайджану. Тепер все, ніяких овочевих ринків та будівництв. Єдиний шлях – поповнювати ряди здобувачів чорних поліетиленових пакетів.

2023 року росія втратила у півтора рази більше військових, ніж за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну. Загальна кількість тушок із завершеним раптово терміном придатності вже становить більш ніж 387 тисяч. Це два повних Пскова чи Норільська! Та чи «керманичу» до якихось там «псковів»! Що йому ті жебраки, зеки чи «братні народи»? Дурна рідина давно вдарила у голову путіну, заповнивши всі порожнечі, у яких у дитинстві, можливо, був навіть розум.

Хоча, де путін з росією, і де розум…

