Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "пункту незламності" в Авдіївці досі невідома

Українська сторона не може підтвердити кількість загиблих в Авдіївці внаслідок удару російською армією по "пункту незламності", який здійснили 8 лютого. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій не можуть дістатися до місця події через безпекову ситуацію в місті.

Про це заявив начальник відділу зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Радіо Свобода.

"Ймовірний воєнний злочин росіян, який був скоєний ними 8 лютого, – це обстріл і авіаудари по «пункту незламності», по сховищу в супермаркеті АТБ за адресою проспект Центральний, 3 в Авдіївці, досі не верифікований. Деякі джерела говорять, що може бути близько 15 загиблих серед цивільних. Можливо, якась частина з них поранені, якась – під завалами", – прокоментував Лиховій.

Він додав, що українська сторона не може підтвердити цю цифру, оскільки ДСНС не має можливості приїхати і надати допомогу або принаймні верифікувати цю подію.

"Минуло п’ять днів. Ми не маємо точних даних із цього приводу. Хоча це лише один із багатьох прикладів нелюдського ставлення росіян до цивільних жителів у Авдіївці", – зазначив речник "Таврії".

Він додав, що зараз у Авдіївці досі залишається понад 900 цивільних, проте евакуація наразі неможлива.

"На жаль, люди залишилися до такого часу, коли евакуація, на жаль, неможлива. Їх просили, молили, благали про евакуацію", – сказав речник.