На Донеччині за добу окупанти поранили 4 людей, ще двоє можуть перебувати під завалами

За добу, 12 лютого, армія рф випустила снаряди по 14 населених пунктах: містах Курахове, Селидове, Часів Яр, селищах Гостре, Нью-Йорк, Цукурине, селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Предтечине, Рай-Олександрівка, Уманське.



Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

"Ворог бив керованими авіабомбами КАБ-500, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерією.

Пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 44 житлових будинки, дитсадок, школу, адмінбудівлю, господарчу споруду, автомобілі, газопровід, лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.



Два авіаудари керованими авіабомбами росія завдала по Нью-Йорку. Поранено цивільну особу. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків.



У Селидовому внаслідок учорашнього обстрілу трьома ракетами С-300 – троє поранених, з них двоє дітей, пошкоджено 15 приватних осель.



Також Рай-Олександрівку окупаційні війська накрили з артилерії, пошкодили 5 приватних будинків і критичну інфраструктуру.