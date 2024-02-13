На Донеччині за добу окупанти поранили 4 людей, ще двоє можуть перебувати під завалами
За добу, 12 лютого, армія рф випустила снаряди по 14 населених пунктах: містах Курахове, Селидове, Часів Яр, селищах Гостре, Нью-Йорк, Цукурине, селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Предтечине, Рай-Олександрівка, Уманське.
Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.
"Ворог бив керованими авіабомбами КАБ-500, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерією.
Пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 44 житлових будинки, дитсадок, школу, адмінбудівлю, господарчу споруду, автомобілі, газопровід, лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.
Два авіаудари керованими авіабомбами росія завдала по Нью-Йорку. Поранено цивільну особу. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків.
У Селидовому внаслідок учорашнього обстрілу трьома ракетами С-300 – троє поранених, з них двоє дітей, пошкоджено 15 приватних осель.
Також Рай-Олександрівку окупаційні війська накрили з артилерії, пошкодили 5 приватних будинків і критичну інфраструктуру.