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15:06, Вчора
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У нас елітний підрозділ, де працюють кращі із кращих: начальник Центру спецпризначення "Омега" НГУ Яцюк, - ВIДЕО
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Центр спецпризначення "Омега" був створений 1,5 року тому після реформи НГУ.
Як відбирають та готують спецпризначенців, які задачі на фронті вони виконують?
Про це розповів начальник Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України генерал-майора Павло Яцюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
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