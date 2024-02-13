РФ поширює дезінформацію про нібито втрати ЗСУ під Селидовим на Донеччині

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині.

Проте це не відповідає реальності. За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, це маніпулятивна ІПСО, проведена РФ.

Противник використовує цей метод, щоб відволікти увагу від своїх значних втрат на Таврійському напрямку. Тільки за один день, 12 лютого, їх втрати становили 645 осіб, а за попередній тиждень з 5-го по 11 лютого) – 2947 осіб.

Щодо обстрілів московитами Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ “Ураган” по смт Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.

Анастасія Пугачук







