Окупанти завдали ракетного удару по Селідовому: троє загиблих, 12 людей поранено, знищено 5-поверхівку та лікарню, - ФОТО
Росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.
3 загиблих і 12 поранених — такі попередні наслідки ударів по Селидовому станом на 08:00.
Серед загиблих — 1 дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.
Вночі росіяни випустили по місту 4 ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні.
149 пацієнтів Селидівської лікарні вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда.
Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця аптека і 4 автомобілі.
Остаточні цифри ще можуть змінитися.