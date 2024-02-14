За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

Росія втратила вже 398140 осіб особового складу армії від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,

танків ‒ 6433 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,

артилерійських систем – 9566 (+66) од,

РСЗВ – 984 (+3) од,

засоби ППО ‒ 671 (+4) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),

крилаті ракети ‒ 1882 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

Втрати ворога станом на 14.02.2024