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  • За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:02, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

Росія втратила вже 398140 осіб особового складу армії від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем – 9566 (+66) од,
  • РСЗВ – 984 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
  • літаків  – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).
Втрати ворога станом на 14.02.2024

Втрати ворога станом на 14.02.2024

Фото: Генштаб
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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