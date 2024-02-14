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За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів
Росія втратила вже 398140 осіб особового складу армії від початку повномасштабного вторгнення.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
- танків ‒ 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
- артилерійських систем – 9566 (+66) од,
- РСЗВ – 984 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).
Втрати ворога станом на 14.02.2024
Фото: Генштаб
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