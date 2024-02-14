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ЗСУ знищили кокону бронетехніки росіян біля Авдіївки
Сьогодні вночі, 14 лютого, Сили Оборони спалили колону ворога біля Авдіївки.
Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState
Росіяни, що готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені. Велика спільна робота всіх "авдіївських" бригад та батальйонів
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