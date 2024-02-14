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  • ЗСУ знищили кокону бронетехніки росіян біля Авдіївки
Ольга Романова
редактор
12:20, Сьогодні
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ЗСУ знищили кокону бронетехніки росіян біля Авдіївки

ЗСУ знищили кокону бронетехніки росіян біля Авдіївки

Сьогодні вночі, 14 лютого, Сили Оборони спалили колону ворога біля Авдіївки.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState

Росіяни, що готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені. Велика спільна робота всіх "авдіївських" бригад та батальйонів

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#Авдіївка #оборона #окупанти #війна #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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