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  • На Донеччині енергетики відновили електропостачання до 12 населених пунктів
Ольга Романова
редактор
13:50, Сьогодні

На Донеччині енергетики відновили електропостачання до 12 населених пунктів

На Донеччині енергетики відновили електропостачання до 12 населених пунктів

Майже 5 тисяч родин на Донеччині знову з електрикою.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З початку тижня енергетики зуміли відновити електропостачання до 12 населених пунктів області, а це 4981 родина.

Щодня на території Донеччини працюють понад 70 ремонтних бригад, готових оперативно реагувати на всі пошкодження.

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#Донеччина #світло #відновлення
Ольга Романова
редактор
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