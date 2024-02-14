На Донеччині енергетики відновили електропостачання до 12 населених пунктів

Майже 5 тисяч родин на Донеччині знову з електрикою.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



З початку тижня енергетики зуміли відновити електропостачання до 12 населених пунктів області, а це 4981 родина.



Щодня на території Донеччини працюють понад 70 ремонтних бригад, готових оперативно реагувати на всі пошкодження.