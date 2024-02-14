13:50, Сьогодні
На Донеччині енергетики відновили електропостачання до 12 населених пунктів
Майже 5 тисяч родин на Донеччині знову з електрикою.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З початку тижня енергетики зуміли відновити електропостачання до 12 населених пунктів області, а це 4981 родина.
Щодня на території Донеччини працюють понад 70 ремонтних бригад, готових оперативно реагувати на всі пошкодження.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
13:11, 6 лютого
13:11, 6 лютого
10:48, Сьогодні
13:11, 6 лютого
live comments feed...