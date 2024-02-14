Сергій Палкін про цілі на 2024-й: «Шахтар» повинен перемогти в чемпіонаті й Кубку України»

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв'ю Stats Perform Agency описав цілі та завдання команди на наступний рік.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Для початку, він позначив суто змагальні цілі:

'По-перше, якщо говорити докладніше про наші цілі, то у 2024 році ми маємо перемогти у чемпіонаті України та Кубку України. Ми маємо це зробити. Враховуючи нашу роль, наше становище, нашу ситуацію, ми маємо виграти чемпіонат України. Якщо ми говоримо про єврокубки, Лігу Європи, наступна гра – з Марселем'.

Але головним для нього залишається завдання якості футболу, який демонструє "Шахтар":

'Для мене головне – показати атакуючий та цікавий футбол. Тому що нам дуже морально та фізично важко грати матчі, які відбуваються за кордоном. І всі розуміють, що кожен може програти чи перемогти, але для мене найголовніше – показати наш стиль та наш футбол, цікавий та красивий футбол. І в такому разі, навіть якщо ми програємо, усі зрозуміють – наші вболівальники зрозуміють, український народ зрозуміє. Головне – дотримуватися нашої стратегії та стилю гри'.