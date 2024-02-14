Окупанти обстріляли Миколаївку на Донеччині: загинули дві жінки

Двох людей росіяни вбили у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова.



Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення.



Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.