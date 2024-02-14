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  • Окупанти обстріляли Миколаївку на Донеччині: загинули дві жінки
Ольга Романова
редактор
17:43, Сьогодні

Окупанти обстріляли Миколаївку на Донеччині: загинули дві жінки

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Окупанти обстріляли Миколаївку на Донеччині: загинули дві жінки

Двох людей росіяни вбили у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова.

Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

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#Донеччина #Миколаївка #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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