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  • В Авдіївці досі залишаються понад 900 мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
18:01, Сьогодні

В Авдіївці досі залишаються понад 900 мирних мешканців

В Авдіївці досі залишаються понад 900 мирних мешканців

Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки повністю прострілюється росіянами.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3-4 людини на день покидають місто, зараз там залишається 926 людей.

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#Авдіївка #евакуація
Ольга Романова
редактор
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