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В Авдіївці досі залишаються понад 900 мирних мешканців
Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки повністю прострілюється росіянами.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
3-4 людини на день покидають місто, зараз там залишається 926 людей.
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