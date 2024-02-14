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Окупанти обстріляли Авдіївку та село Багатир: загинули чотири людини
Ще 4 людини загинули сьогодні від російських обстрілів на Донеччині.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, в Багатирі Великоновосілківської громади — двоє чоловіків.
Крім того, у Багатирі 2 людини дістали поранення. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, аптека і крамниця.
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