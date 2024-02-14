У розвідці й СБУ розповіли, за якими напрямами росія веде інформаційну війну проти України

Росія веде інформаційну війну проти України за кількома конкретними напрямами, серед яких – підрив довіри до військово-політичного керівництва, поширення панічних настроїв, зрив мобілізації та допомоги з боку партнерів.

Про це розповіли на заході в Медіацентрі Україна - Укрінформ представник Служби безпеки України Олександр Мельниченко та представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

«Пропаганда та інформаційні операції є частиною агресивної війни Росії. Це є злочин проти миру і безпеки людства та міжнародного правопорядку. Росіяни у цій інформаційній війні діють за тими самими напрямки, що й з 2014 року. І у 2024 році ми це вже фіксуємо, будуть продовжуватися ті ж самі напрямки. Це дискредитація і підрив довіри до вищого військово-політичного керівництва України, зрив мобілізації в Україні, зрив військової та фінансової допомоги з боку наших партнерів, дестабілізація суспільно-політичної ситуації та поширення панічних настроїв в Україні», - сказав Мельниченко.

За його словами, ведення агресивної війни, у тому числі інформаційної, є злочином, який вчиняють конкретні люди РФ, конкретні організації та спецслужби. І щодо всіх цих людей ведуться кримінальні провадження Головним слідчим управлінням СБУ за статтею «Ведення агресивної війни».

«І безумовно, що не тільки ті, що стріляють, не тільки ті, що пускають ракети, будуть відповідати у міжнародних судах. Так само і пропагандисти, і особи, причетні до ведення інформаційної агресії, мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслив представник СБУ.

Він зауважив, що у межах кримінальних проваджень, які веде СБУ, усі ці дії з боку РФ, конкретних посадових осіб і конкретних спецслужб РФ документуються.

«Безумовно, усі вказані факти розслідуються в Україні. Проте в подальшому вони передаються і у міжнародні інстанції для того, щоб на міжнародному рівні вказані особи і служби РФ також понесли відповідальність за вчинені злочини проти людства», - наголосив Мельниченко.

Україні й надалі доведеться боротися з російською дезінформацією і пропагандою, яка ведеться у двох напрямках: на підрив українського суспільства зсередини і на дискредитацію України у світі, сказав Юсов.

«Звичайно, ця інформаційна боротьба буде продовжуватися, і традиційно у Росії залишається два ключові напрямки. Це спроба вплинути дезінформацією і пропагандою на українців з метою дестабілізувати ситуацію всередині і похитнути ситуацію на фронті, і вплив окремими блоками на різні країни світу. Так, на демократичний світ Росія впливає такими наративами, що «не все так однозначно» у цій війні, а робота, скажімо, з країнами Глобального Півдня ведеться тими кліше, які відомі ще з часів «холодної» війни. І часто на це відгукуються, бо, наприклад, в інформаційному плані в країнах Півдня стосовно України був певний вакуум», - зазначив Юсов.

За його словами, більшість російських міфів повторюються багато разів і регулярно, і навіть з покоління в покоління. А це означає, сказав він, що спростовувати їх також потрібно регулярно і повторювати навіть одні й ті ж аргументи.

«На превеликий жаль, недостатньо дати один раз офіційну інформацію, що це чергова російська брехня, бо через місяць чи через пів року з’явиться така сама російська брехня, і знову її потрібно буде спростовувати. І багато людей у світі і в Україні знову будуть запитувати, чи це правда», - зауважив Юсов.

Саме тому, підкреслив він, робота, яку ведуть сьогодні спільно Сили оборони і безпеки України разом з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і Центром протидії дезінформації є вкрай важливою. У тому числі дуже важливим є і презентоване сьогодні Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП нове видання “Як російський інформаційний корабель пішов на… Наративи пропаганди під час повномасштабної війни”.

«Це видання є серйозною працею, і той спільний голос, який забезпечують Сили оборони разом з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і Центром протидії дезінформації, є однією зі складових, яка дозволила збити більшість російських фейків, спростувати їх і не дати їм залетіти в голови українців і поширитись на вільний світ також», - сказав представник ГУР.

На його переконання, це видання варто перекласти багатьма мовами світу та поширювати за кордоном, бо це також наше поле бою.

«Ворог продовжує витрачати колосальні ресурси на ведення інформаційної, пропагандистської війни, бо як би це не було дорого, нові танки і гармати чи великі десантні кораблі дорожчі, аніж інформація», - зазначив він.

Водночас Юсов підкреслив, що попри все ми бачимо, що за два роки повномасштабної війни Україна не просто тримається, але й відбиває російські нападки і виграє у цій постійній пропагандистській атаці ворога.

«Це вже дуже добре, бо в ресурсному плані наші величини неспівмірні. Ми можемо протидіяти в цьому плані лише за рахунок єдності і згуртованості як Сил безпеки і оборони, політичного керівництва, так і експертного та медіа середовища. І головне, що на боці України – правда, і Україна захищає себе від несправедливої агресії, від геноцидної війни. І я переконаний, що саме це і є ключовими факторами, які дозволяють нам досі вигравати цю війну. І я переконаний, що так буде і в майбутньому», - підсумував він.

У рамках заходу, що відбувся в Медіацентрі Україна – Укрінформ, було презентовано видання “Як російський інформаційний корабель пішов на… Наративи пропаганди під час повномасштабної війни”. В ньому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики зібрав всі ключові матеріали російських “вкидів” за період збройної агресії РФ.

Матеріали книги день за днем висвітлюють хроніку інформаційної війни: від 24 лютого 2022-го і до кінця листопада 2023 року. Вони не лише допомагають зрозуміти перебіг подій, але й усвідомити, що Кремль запланував усе заздалегідь.

Видання адресоване всім, хто досліджує наративи і методи кремлівської пропаганди, історикам російсько-української війни, правоохоронним органам, які розслідують інформаційну агресію Росії, а також пересічним громадянам, які хочуть зміцнити свій імунітет до шкідливих ворожих впливів.