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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 399 тисяч окупантів

За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 399090 (+950) осіб

танків - 6442 (+9)

бойових броньованих машин - 12090 (+47)

артилерійських систем - 9620 (+54)

РСЗВ - 984 (+0)

засоби ППО - 671 (+0)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33)

крилаті ракети - 1882 (+0)

кораблі / катери - 25 (+1)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29)

спеціальна техніка -1524 (+1).

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