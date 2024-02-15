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За добу на Донеччині окупанти вбили вісім мирних мешканців
За 14 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці і 2 у Багатирі.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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