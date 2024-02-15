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  • За добу на Донеччині окупанти вбили вісім мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
10:32, Сьогодні

За добу на Донеччині окупанти вбили вісім мирних мешканців

За добу на Донеччині окупанти вбили вісім мирних мешканців

За 14 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці і 2 у Багатирі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #загиблі
Ольга Романова
редактор
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