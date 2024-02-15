За добу на Донеччині окупанти вбили вісім мирних мешканців

За 14 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці і 2 у Багатирі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.