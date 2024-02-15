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Ольга Романова
редактор
12:29, Сьогодні

Окупанти збільшують кількість військової техніки в Маріуполі

Окупанти збільшують кількість військової техніки в Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано військові переміщення росіян, яких кидають для підкріплень та резерву.

Про цеповідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у ТГ-каналі.

За його даними, нові підрозділи в приморській частині Маріупольського району відведено на доукомплектування. Переважна більшість ново-мобілізованих контрактників. Також помічено використання нової форми, відсутність шевронів та інших знаків ідентифікації і незвичне маркування транспорту.

«Повний комплект. Важка гусенична техніка, склади БК та поки жива сила. Відверто не на тренування, а в якості резерву», - коментує він. 

Петро Андрющенко пише і про активізацію накопичення оперативних складів на півночі та північному сході Маріупольського району: зона базування розширюється по лінії с. Водяне-Гранітне-Волноваха. Особовий склад збільшують до 5 тисяч осіб.

Світлана Пуляхіна



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#Маріуполь #окупанти #війська
Ольга Романова
редактор
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