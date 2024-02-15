На Донеччині готуються до запуску два Центри життєстійкості

Центри життєстійкості найближчим часом запрацюють у Добропільській та Покровській міських територіальних громадах.

Міністерство соціальної політики опублікувало на сайті перелік територіальних громад, які братимуть участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

Послуга з формування життєстійкості включає в себе 4 ключові компоненти: первинну консультацію з кейс-менеджером, який виявить проблеми людини і у подальшому її спрямує до фахівців, групові заняття з психологом, а також тренінги із самодопомоги, групові семінари з розвитку батьківських компетентностей, організацію батьківських клубів. Отримати безкоштовну психосоціальну підтримку зможе кожен мешканець громади. Насамперед, це люди з вразливих категорій населення, ветерани та їхні сім’ї, внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто втратив рідних під час повномасштабного вторгнення.

За задумкою ініціаторів, надання такої послуги призведе до посилення місцевого волонтерства та координації ініціатив громадян для згуртування населення.

З 1 до 13 лютого громади з усієї України відбирали у пілотний проєкт Міністерства соціальної політики. Як пояснила 62.ua заступниця міністра соцполітики України Уляна Токарєва, зараз триває конкурс на визначення надавачів послуги. Після цього Центри зможуть розпочати роботу з клієнтами.

Нагадуємо, що забезпечення діяльності Центрів життєстійкості в Україні є одним із пріоритетних проєктів Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Анастасія Пугачук