У День закоханих на Донеччині одружилися 15 пар

У День закоханих в Донецькій області 15 пар офіційно зареєстрували свої стосунки.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Фото: Східне міжрегіональне управління Мін'юсту

“Сьогодні особлива дата, коли ми відзначаємо кохання та виражаємо свою вдячність тим, хто оберігає наш спокій – Збройним Силам України. І вже понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції”, – зазначила на своїй сторінці в Фейсбуці начальниця Східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун.

Фото одруженої пари зі сторінки в Фейсбуці Ірини Свистун

Також чиновниця нагадала, що кількість щасливих молодят може стати ще більшою, оскільки існує спрощена процедура одруження для певних категорій громадян під час воєнного стану.

Як повідомляє Суспільне, у 2023 році співробітники відділу ДРАЦС Донеччини Східного міжрегіонального управління Мін’юсту зареєстрували 2 347 одружень.

Антоніна Тонконог